Вашингтон, , 17:49 — REGNUM Дэйна Уайт — президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — в интервью YouTube-каналу ESPN назвал желаемое количество боев для Хабиба Нурмагомедова (Россия).

Он считает, что Хабибу нужно выйти в октагон еще 10 раз.

«Хочу этого как фанат ММА. … Потеря отца для Хабиба — очень большой удар. Они делали все вместе, а отец хотел, чтобы у сына был рекорд 30−0», — добавил Уайт.

Напомним, что Нурмагомедов заявил об уходе из смешанных единоборств после победы над Джастином Гейджи (США) на турнире UFC 24 октября. Он заявил, что обещал матери завершить бойцовскую карьеру.