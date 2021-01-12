Москва, , 17:00 — REGNUM Александр Самедов — бывший капитан ФК «Локомотив» (Москва) — вернулся в клуб на позицию старшего селекционера по молодежному футболу, сообщает 12 января сайт железнодорожников.

Сам Самедов отметил, что рад начать новый этап в карьере и хочет использовать опыт для развития молодых спортсменов.

«В обязанности … будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо» U19 и «Казанки». Это интересная и амбициозная задача», — добавил он.

36-летний футболист выступал за московский клуб с 2005 по 2008 год и с 2012 по 2017 год.

На счету хавбека — 215 матчей, 37 голов, 40 ассистов. Вместе с командой становился трехкратным обладателем Кубка России.