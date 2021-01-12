Хабаровск, , 15:45 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Амура» шайбы забросили нападающие Александр Шаров, оформивший дубль, и Дмитрий Лугин. У «Куньлуня» точным броском отметился форвард Вячеслав Лещенко.

Эта победа стала для «Амура» второй подряд над «Куньлунем». Ранее команды провели матч 10 января, «Амур» победил со счётом 5:4.

На сегодняшний день «Амур» занимает 19-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 38 очков после 45 матчей. «Куньлунь» идёт на 21-м месте с 27 очками после 43 игр.