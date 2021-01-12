Москва, , 15:21 — REGNUM В чемпионате России по футболу могут ввести дополнительную замену в матчах в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Руководство РПЛ и Российский футбольный союз (РФС) на совместном совещании обсудили инициативу Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) о возможном введении дополнительной замены.

Отмечается, что медицинский комитет РФС разработает предложения на основе инициативы IFAB.