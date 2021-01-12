Варшава, , 15:15 — REGNUM В ближайшую пятница и выходные — 15−17 января — в польском Закопане пройдут соревнования в рамках Кубка мира по лыжным прыжкам с трамплина. В связи с пандемией мероприятия будут проходить без зрителей. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Соревнования в Закопане начнутся с пятничной тренировки и квалификации. Командные соревнования пройдут в субботу (16 января), а индивидуальные — в воскресенье (17 января).

Однако прыгунам придется столкнуться с непростыми условиями. По прогнозам синоптиков, в пятницу и выходные дни температура может опуститься до минус шестнадцати градусов по Цельсию. Также прогнозируются снегопад и порывы ветра до пяти метров в секунду.

«Хозяйку» турнира — Польшу — представят семь прыгунов. Тренер Михал Долежал назначил на соревнования в Закопане Камила Стоха, Давида Кубацкого, Петра Жилу, Анджея Стенкалу, Якуба Вольного, Павла Вонского и Клеменса Мураньку.