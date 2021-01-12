Дубай, ОАЭ, , 14:40 — REGNUM Российская теннисистка Маргарита Гаспарян одержала победу над представительницей Грузии Мариам Болквадзе во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Гаспарян.

Гаспарян один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнта. На счету её соперницы ни одного эйса, восемь ошибок на подаче и три брейка.

Таким образом, Гаспарян вышла в финал квалификации Australian Open, где сыграет с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой.