Абу-Даби, 12 января 2021, 14:26 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Украины Мартой Костюк в полуфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча, продолжавшаяся 1 час 44 минуты, завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:4.
Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы семь эйсов, шесть ошибок на подаче и четыре брейка.
В финале Кудерметова встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
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