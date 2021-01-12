Абу-Даби, , 13:48 — REGNUM Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари полуфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча, продолжавшаяся 1 час 2 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Соболенко восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, пять ошибок на подаче и 1 из 3 брейков.

В финале Соболенко встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Марта Костюк (Украина).

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