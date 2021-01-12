Уфа, , 13:43 — REGNUM Уфа может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом 12 января заявила пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова.

«Идея такая действительно есть. Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки», — цитирует Ихсанову ТАСС.

Ранее о желании провести зимнюю Олимпиаду-2030 заявили Ванкувер (Канада), Саппоро (Япония) и Солт-Лейк-Сити (США). Кроме того, планируются совместная заявка Испании, Андорры и Франции, а также совместная заявка Украины, Польши и Латвии.

Место проведения Олимпиады-2030 будет названо в 2023 году на очередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК).