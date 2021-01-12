Москва, , 12:19 — REGNUM Российский гандболист Александр Шкуринский пропустит чемпионат мира, который пройдёт в Египте. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Отмечается, что Шкуринский не выступит на турнире из-за травмы. Он повредил связки голеностопного сустава во время тренировки. На восстановление ему понадобится не менее трёх недель.

Чемпионат мира по гандболу состоится в Египте с 13 по 31 января. В первом матче российская команда сыграет 14 января со сборной Белоруссии.

Из-за санкций WADA сборная России на турнире будет выступать под названием «Команда Федерации гандбола России».

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