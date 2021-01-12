Чикаго, США, , 11:29 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» отправил российского нападающего Андрея Алтыбармакяна в фарм-клуб. Об этом 12 января сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Алтыбармакян и ещё девять хоккеистов отправились в «Рокфорд Айсхогс», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

В сезоне 2019/20 Алтыбармакян сыграл 49 матчей за «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 17 (6+11) очков. В апреле 2020 года он подписал контракт новичка с «Чикаго».