Вашингтон, , 11:10 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 128:107.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 34 очка.

В составе «Финикса» наибольшую результативность показал защитник Дэвин Букер, набравший 33 очка.

«Вашингтон» прервал серию из трёх поражений. «Финикс» потерпел второе поражение в последних трёх матчах.

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