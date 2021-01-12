Орландо, США, , 11:04 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:99.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, сделавший дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, набравший 22 очка.

«Милуоки» одержал пятую победу в последних шести матчах. «Орландо» потерпел третье поражение подряд.

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