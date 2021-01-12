Портленд, США, , 10:56 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, набравший 30 очков.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Паскаль Сиакам, сделавший трипл-дабл из 22 очков, 13 подборов и 10 результативных передач.

«Портленд» одержал третью победу кряду. «Торонто» потерпело пятое поражение в последних шести матчах.

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