Владивосток, , 10:24 — REGNUM В 2020 году звание «Мастер спорта России» было присвоено 93 приморским спортсменам, кроме того трое атлетов стали мастерами спорта международного класса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Спортивные звания получили представители приморских федераций спортивной гимнастики, плавания, кудо, спортивной борьбы и тяжелой атлетики.

Мастерами спорта стали сразу трое воспитанников федерации кудо — Егор Ладохин, Олеся Булдакова и Александр Михайлюк.

Добились также результатов пловчиха Вероника Кузнецова, борец Сано Мигеев, гимнастка Алина Пикалова и тяжелоатлет Вадим Волков. Прибавилось мастеров спорта и в приморской федерации стрельбы из лука, где норматив выполнил Михаил Фурсов.

Кроме того, звания «Судья всероссийской категории» получил рефери краевой федерации кикбоксинга Андрей Регер.

Как сообщало ИА REGNUM, тренер Владимир Федоров, являющийся обладателем первого Кубка СССР по боксу 1950 года, скончался в Санкт-Петербурге на 93-м году.