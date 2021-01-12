Мадрид, , 10:03 — REGNUM Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признан лучшим тренером десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом 12 января сообщает пресс-служба организации.

Второе место занял Хосеп Гвардиола, тренировавший «Барселону» и «Баварию», а сейчас работающий с «Манчестер Сити». Замкнул тройку главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, ранее работавший с дортмундской «Боруссией».

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании (2014), обладателем Кубка (2013) и Суперкубка (2014) Испании, дважды выиграла Лигу Европы (2012, 2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018), также два раза играла в финале Лиги чемпионов (2014, 2016).

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