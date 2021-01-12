Абу-Даби, , 09:18 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 37 минут, завершилась со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

Кудерметова 11 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, четыре ошибки на подаче и 4 из 11 брейков.

В полуфинале Кудерметова сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

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