Кайсери, Турция, , 09:09 — REGNUM Румынский тренер Дан Петреску возглавил турецкий клуб «Кайсериспор». Об этом 12 января сообщается на сайте клуба.

«Я очень рад быть здесь. Чемпионат Турции — очень сложная и хорошая лига. Мы будем много работать, чтобы добиться успеха», — сказал Петреску.

Он отметил, что намерен сохранить команду в высшей лиге, не делая больших изменений, а в следующем сезоне продолжить нашу работу с более серьёзными целями.

Петреску подписал контракт с клубом на 1,5 года с возможностью продления ещё на один год. В настоящее время «Кайсериспор» идёт на 18-м месте в чемпионате Турции

Прежним клубом Петреску был румынский «Клуж». В России он тренировал «Кубань» и московское «Динамо».