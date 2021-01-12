Барселона, Испания, 12 января 2021, 09:03 — REGNUM Лучшим плеймейкером последнего десятилетия является нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Об этом 11 января заявили в Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Согласно рейтингу, Месси занял первое место. На второй строчке оказался экс-хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста. Замкнул тройку полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Топ-10 лучших по версии IFFHS выгладит следующим образом:

  1. Лионель Месси («Барселона»).
  2. Андрес Иньеста («Барселона»).
  3. Лука Модрич («Реал»).
  4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).
  5. Тони Кроос («Реал»).
  6. Эден Азар («Челси», «Реал»).
  7. Неймар («Барселона», ПСЖ).
  8. Месут Озил («Реал», «Арсенал»).
  9. Андреа Пирло («Ювентус», «Милан»).
  10. Яя Туре («Манчестер Сити»).