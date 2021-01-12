Барселона, Испания, , 09:03 — REGNUM Лучшим плеймейкером последнего десятилетия является нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Об этом 11 января заявили в Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Согласно рейтингу, Месси занял первое место. На второй строчке оказался экс-хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста. Замкнул тройку полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Топ-10 лучших по версии IFFHS выгладит следующим образом: