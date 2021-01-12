Барселона, Испания, 12 января 2021, 09:03 — REGNUM Лучшим плеймейкером последнего десятилетия является нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Об этом 11 января заявили в Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Согласно рейтингу, Месси занял первое место. На второй строчке оказался экс-хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста. Замкнул тройку полузащитник «Реала» Лука Модрич.
Топ-10 лучших по версии IFFHS выгладит следующим образом:
- Лионель Месси («Барселона»).
- Андрес Иньеста («Барселона»).
- Лука Модрич («Реал»).
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).
- Тони Кроос («Реал»).
- Эден Азар («Челси», «Реал»).
- Неймар («Барселона», ПСЖ).
- Месут Озил («Реал», «Арсенал»).
- Андреа Пирло («Ювентус», «Милан»).
- Яя Туре («Манчестер Сити»).