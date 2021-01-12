Лондон, , 08:56 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в 1/16 финала Кубка Англии. Жеребьёвка этой стадии турнира состоялась 11 января.

Жеребьёвку проводил экс-нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч, который после мероприятия извинился перед своим бывшим клубом за такой жребий.

Матчи 1/16 финала пройдут 23−24 января. Полностью пары выглядят следующим образом:

«Миллуолл» — «Бристоль Сити»

«Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Фулхэм» — «Бёрнли»

«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут Аргайл»

«Челси» — «Лутон Таун»

«Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»

«Брентфорд» — «Лестер Сити»

«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»

«Челтнем Таун» — «Манчестер Сити»

«Борнмут» — «Кроули Таун»

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Суонси Сити» — «Ноттингем Форест»

«Барнсли» — «Норвич Сити»

«Саутгемптон"/"Шрусбери Таун» — «Арсенал»

«Чорли» — «Вулверхэмптон Уондерерс»

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Блэкпул»

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