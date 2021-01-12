Лондон, 12 января 2021, 08:56 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в 1/16 финала Кубка Англии. Жеребьёвка этой стадии турнира состоялась 11 января.

Жеребьёвку проводил экс-нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч, который после мероприятия извинился перед своим бывшим клубом за такой жребий.

Матчи 1/16 финала пройдут 23−24 января. Полностью пары выглядят следующим образом:

  • «Миллуолл» — «Бристоль Сити»
  • «Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур»
  • «Фулхэм» — «Бёрнли»
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Плимут Аргайл»
  • «Челси» — «Лутон Таун»
  • «Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»
  • «Брентфорд» — «Лестер Сити»
  • «Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»
  • «Челтнем Таун» — «Манчестер Сити»
  • «Борнмут» — «Кроули Таун»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
  • «Суонси Сити» — «Ноттингем Форест»
  • «Барнсли» — «Норвич Сити»
  • «Саутгемптон"/"Шрусбери Таун» — «Арсенал»
  • «Чорли» — «Вулверхэмптон Уондерерс»
  • «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Блэкпул»

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