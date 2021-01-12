Лондон, 12 января 2021, 08:56 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в 1/16 финала Кубка Англии. Жеребьёвка этой стадии турнира состоялась 11 января.
Жеребьёвку проводил экс-нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч, который после мероприятия извинился перед своим бывшим клубом за такой жребий.
Матчи 1/16 финала пройдут 23−24 января. Полностью пары выглядят следующим образом:
- «Миллуолл» — «Бристоль Сити»
- «Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур»
- «Фулхэм» — «Бёрнли»
- «Шеффилд Юнайтед» — «Плимут Аргайл»
- «Челси» — «Лутон Таун»
- «Вест Хэм Юнайтед» — «Донкастер Роверс»
- «Брентфорд» — «Лестер Сити»
- «Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»
- «Челтнем Таун» — «Манчестер Сити»
- «Борнмут» — «Кроули Таун»
- «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
- «Суонси Сити» — «Ноттингем Форест»
- «Барнсли» — «Норвич Сити»
- «Саутгемптон"/"Шрусбери Таун» — «Арсенал»
- «Чорли» — «Вулверхэмптон Уондерерс»
- «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Блэкпул»
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