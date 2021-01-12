Стокпорт, , 08:42 — REGNUM «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над клубом «Стокпорт Каунти» в матче третьего раунда Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон на 83-й минуте.

Отметим, что «Стокпорт Каунти» выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата Англии.

Таким образом, «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, в котором сыграет с «Донкастером». Матчи этой стадии турнира пройдут 23−24 января.

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