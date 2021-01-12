Уэска, Испания, , 08:35 — REGNUM «Бетис» одержал победу над «Уэской» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Бетиса» голы забили защитник Айсса Манди (78) и нападающий Арнальдо Санабрия (93). При этом «Бетис» с 82-й минуты играл в меньшинстве после удаления полузащитника Поля Акуоку.

На сегодняшний день «Бетис» занимает 10-е место в чемпионате Испании, в активе команды 23 очка. «Уэска» идёт на 20-м месте с 12 очками.

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