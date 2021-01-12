Эльче, Испания, , 08:31 — REGNUM «Хетафе» одержал победу над «Эльче» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Хетафе» голы забили защитник Марк Кукурелья (39) и нападающие Хайме Мата (69) и Анхель Родригес (86), реализовавший пенальти.

У «Эльче» голом отметился хавбек Хосе Гурьеррес (4). При этом «Эльче» с 52 минуты играл в меньшинстве после удаления полузащитника Ивана Марконе.

На сегодняшний день «Хетафе» занимает 13-е место в чемпионате Испании, в активе команды 20 очков. «Эльче» идёт на 18-м месте с 16 очками.

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