Детройт, США, , 23:36 — REGNUM Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл отметил игровые навыки российского хоккеиста Владислава Наместникова, который присоединился к «Ред Уингз» в межсезонье. Специалисту понравилась работа новичка в тренировочном лагере.

«Я люблю умных игроков. Люблю, когда хоккеист умеет принять верное решение в сложной ситуации. Меня впечатлила игра Наместникова», — приводит слова специалиста Detroit Free Press.

В минувшем сезоне НХЛ россиянин выступал за «Оттаву», «Рейнджерс» и «Колорадо». Он набрал 29 (17+12) очков в 65 матчах регулярного чемпионата.