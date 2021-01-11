Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, что вратарский тандем «Кэпс» в новом сезоне НХЛ составят российский голкипер Илья Самсонов и Витек Ваничек. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Саманта Пелл.

В прошлом сезоне 23-летний россиянин принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ, это был его дебютный сезон в лиге. 25-летний Ваничек ранее выступал за систему «Вашингтона» в АХЛ.

Подписавший просмотровый контракт Крэйг Андерсон будет третьим голкипером команды.