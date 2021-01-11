Лестер, Великобритания, , 21:16 — REGNUM Алжирский нападающий «Лестера» Ислам Слимани может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Согласно данным журналиста Фабрицио Романо, 32-летний футболист может подписать контракт с «Лионом». По информации источника, стороны достигнут договоренности в ближайшие часы, игроку осталось завершить медицинский осмотр.

Слимани будет подписан на замену уходящему из «Лиона» Муссе Дембеле, который на этой неделе станет игроком «Атлетико».

В текущем сезоне Слимани провел за «Лестер» один матч. В прошлом сезоне алжирец выступал в Лиге 1 за «Монако» и набрал в их составе 17 (9+8) очков за 18 матчей.