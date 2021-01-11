Ванкувер, Канада, , 20:36 — REGNUM Руководство «Ванкувер Кэнакс» приняло решение расстаться с двумя хоккеистами в предверии нового сезона НХЛ.

Согласно информации журналиста Рено Лавуа, «Кэнакс» поместили на драфт отказов двух форвардов — — Луи Эрикссона и Свена Берчи.

Таким образом, клуб избавился о двух многомиллионных контрактов, которые в совокупности занимают около 10 миллионов долларов под потолком. Шведский форвард зарабатывает 6 миллионов, швейцарец — 3,36 миллиона за сезон.