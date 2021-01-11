Канберра, 11 января 2021, 18:47 — REGNUM Теннисист Аслан Карацев (Россия) вышел в полуфинал квалификации Australian Open, сообщает 11 января корреспондент ИА REGNUM.
В матче ¼ финала за 2 ч. 20 мин. он обыграл Брендона Накашиму (США) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:2.
Соперник Карацева определится в матче Юго Гастона (Франция) и Макса Перселла (Австралия).
В связи с жесткой позицией австралийских властей по коронавирусу матчи квалификации проходят за пределами континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, мужчины — в Дохе.