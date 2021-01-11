Ярославль, , 17:41 — REGNUM В Ярославле болельщики не смогли попасть на матч Континентальной хоккейной лиги, так как приобрели фальшивые билеты. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фальшивки были приобретены на матч между ярославским «Локомотивом» и СКА из Санкт-Петербурга, который состоялся в Ярославле 7 января. Пострадали фаны, которые приехали на игру из Владимира. Они не смогли пройти турникеты, так как штрихкод на их билетах не работал. Билеты были куплены через Интернет.

В ярославском «Локомотиве» выпустили специальное заявление.

«В связи с повышенным интересом к домашним матчам ХК «Локомотив», в последнее время участились случаи мошенничества с билетами на игры нашей команды. Злоумышленники продают поддельные билеты в сети Интернет — через неофициальные сайты в стилистике клуба, а также социальные сети, сервисы объявлений и мессенджеры. В сложившихся условиях ХК «Локомотив» обращает ваше внимание на то, что приобрести билеты возможно только в кассах УКРК «Арена-2000. Локомотив» или на сайте клуба. Билеты, приобретенные через неофициальные источники, являются недействительными», — отметили в ХК «Локомотив».

В «Арене-2000» действуют коронавирусные ограничительные меры. На матчи КХЛ допускается 30 процентов зрителей при вместимости ледового дворца в 9046 человек. Ближайшая домашняя игра ярославцев также будет пользоваться ажиотажным спросом. 14 января «Локомотив» принимает лидера Западной конференции КХЛ — московский ЦСКА.

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