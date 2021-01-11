Минск, , 17:11 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 января провел встречу с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем по поводу проведения ЧМ-2021.

По словам главы белорусского государства, «никакой опасности ни по каким вопросам в Белорусии нет» — «ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей».

«Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения ЧМ в Белоруссии, скажу откровенно: очень спокойно. … Если Латвия откажется — мы проведем ЧМ в Белоруссии, и это будет лучший ЧМ в истории. Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран — значит, не будет ЧМ в Белоруссии», — приводит «Белта» слова Лукашенко.

При этом президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что ситуация в Белорусси отличается от той, что была в 2014 г.:

«Вы помните, что в 2014 г. тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась. … у нас чёткая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять», — приводит «Спорт.TUT.BY» слова Фазеля.

Напомним, ЧМ по хоккею запланирован к проведению в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 г. Окончательное решение о месте проведения будет объявлено на заседании совета ИИХФ в конце января.