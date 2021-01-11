Лондон, , 17:01 — REGNUM McLaren подписал предварительный контракт с Формулой-Е. Благодаря этому команда получила опцию на выступление в Формуле-Е в сезоне 2022/2023. Об этом 11 января сообщает F1-Report.

Ранее у McLaren не было права выступать в серии по причине того, что связанная с ней McLaren Applied является эксклюзивным поставщиком батарей для Формулы-Е. Данный контракт истекает после сезона 2021/2022, что дает McLaren Racing право на выступление.

Кроме того, в McLaren отметили, что в 2021 г. они оценят, стоит ли выступать в Формуле-Е, а затем примут окончательное решение.