Эр-Рияд, , 16:43 — REGNUM Автогонщик Сергей Карякин (Россия) на Can-Am финишировал вторым в зачете багги на 8-м этапе ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии.

Победителем стал Франсиско Лопес Контардо (Чили), который прошел спецучасток в 453 км за 3 ч. 37 мин. 45 сек. Карякин же отстал на 52 сек., III место — у Рейналдо Варела из Бразилии (+1.31).

В зачете багги лидирует Остин Джонс (36:13.57) из США. Карякин поднялся в генеральной классификации с 6-го на 4-е место, отстав от лидера на 47 мин. 15 сек.

Протяженность следующего этапа — 465 км. Завершится ралли 15 января.