Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Нападающий СКА хоккеист Василий Подколзин подпишет контракт с «Ванкувером» по истечении соглашения с петербургским клубом, сообщил 11 января его агент Сергей Исаков.

«По окончании контракта, который подойдет к концу 30 апреля, Василий подпишет контракт с «Ванкувером». При этом он продолжит работать с первой командой, будет тренироваться и играть», — сообщил Исаков изданию Sport24.

Он добавил, что «Василий сделает все возможное, чтобы принести максимальную пользу клубу».

Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ 2019 г. под номером 10. 19-летнего форварда назвали одним из лучших игроков сборной РФ на молодежном ЧМ-2021.