Белград, , 16:18 — REGNUM 26-летний Иван Миладинович — сербский защитник «Сочи» — заявил, что получит российский паспорт в 2021 г. и рассчитывает сыграть за национальную сборную под руководством Станислава Черчесова.

«Люблю Россию, мне нравится футбол здесь. … У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я должен его получить», — передает слова Миладиновича «Спорт-Экспресс».

Кроме того, спортсмен хочет проявить себя в клубе и будет рад приглашению в российскую сборную.

Стоит отметить, что, согласно правилам ФИФА, футболист может играть за другую команду после 5 лет проживания в новой стране. Миладинович выступает за «Сочи» с 2018 г. За это время сыграл в составе 68 матчей, забил 3 мяча.