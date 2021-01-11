Москва, , 15:41 — REGNUM Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская не будет участвовать в выборах главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 11 января сообщает ТАСС.

«Я никуда не выдвигаюсь. У меня есть для этого основания, о причинах говорить не стану», — сказала Смородская.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что Смородская выдвинет свою кандидатуру на пост президента ФНЛ. Тогда же стало известно, что на этот пост будет претендовать другой экс-президент «Локомотива» — Илья Геркус.

Напомним, 7 декабря об уходе в отставку с поста главы ФНЛ объявил Игорь Ефремов. Выборы нового президента лиги состоятся 25 февраля. Крайний срок выдвижения кандидатов — 25 января.

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