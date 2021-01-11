Москва, , 15:02 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов положительно относится к предстоящей вакцинации от коронавируса игроков команды. Об этом 11 января заявил врач сборной России Эдуард Безуглов.

Станислав Черчесов Kremlin.ru

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"Как отнёсся Черчесов? Позитивно. Сборная теряла важнейших игроков как раз из-за ковида, и главный тренер как никто другой знает, насколько важна вакцинация», — цитирует Безуглова «Чемпионат».

По его словам, вопрос возможной вакцинации прорабатывался с первых дней пандемии. Российский футбольный союз (РФС) приступил к практической реализации, как только появилась такая возможность.

Безуглов также отметил, что все клубы и большинство футболистов — за вакцинацию. Помимо игроков, будут вакцинированы члены тренерских и административных штабов сборных команд.

Ранее сообщалось, что РФС ведёт переговоры о первоочерёдной вакцинации от коронавируса футболистов сборных России.

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