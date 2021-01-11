Минск, , 14:36 — REGNUM Под давлением из-за ситуации с проведением чемпионат мира (ЧМ) по хоккею 2021 года в Белоруссии находится Международная федерация хоккея (IIHF). Об этом 11 января сообщил глава IIHF Рене Фазель во время встречи в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

Как отметил Фазель, представители IIHF рады присутствовать в столице Белоруссии для того, чтобы обсудить сложившуюся с ЧМ-2021 ситуацию, которая отлична от сложившейся в 2014 году.

«Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась: когда в Белоруссии начались проблемы, на нас стало оказываться очень большое давление», — добавил он.

При этом глава IIHF подчеркнул, что у возглавляемой им спортивной федерации в данном вопросе четкая позиция, которая заключается в том, чтобы не смешивать спорт и политику, так как «спорт должен объединять народы, а не разъединять».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к тому, чтобы провести у себя чемпионат мира по хоккею 2021 года.