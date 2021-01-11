Москва, , 14:03 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов выступает уверенно и стабильно и является гордостью страны. Об этом 11 января заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Александр Большунов — большой молодец, гордость нашей страны. На протяжении последних лет он выступает уверенно и стабильно», — сказал Матыцин.

Он отметил, что Большунов показал выдающийся результат, второй год подряд выиграв престижную многодневку «Тур де Ски».

При этом Большунов поднимался на подиум во всех этапах гонки, в пяти из которых был первым. Его отрыв от второго места в общем зачёте стал рекордным.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Большунов выиграл общий зачёт «Тур де Ски».

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