Берлин, , 13:29 — REGNUM Символическую сборную, составленную из самых дорогих футболистов мира моложе 22 лет, представил портал Transfermarkt.

Самым дорогим молодым вратарём мира является голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, стоимость которого оценивается в €60 млн.

Из защитников в список попали Альфонсо Дэвис («Бавария», €80 млн), Маттейс де Лигт («Ювентус», €75 млн), Алессандро Бастони («Интер», €50 млн) и Рис Джеймс («Челси», €35 млн).

В линии полузащиты представлены Жоау Фелиш («Атлетико», €100 млн), Эдуардо Камавинжа («Ренн», €60 млн) и Филип Фоден («Манчестер Сити», €60 млн).

Среди нападающих самым дорогим являются Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, €100 млн), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, €100 млн) и Ансу Фати («Барселона», €80 млн).