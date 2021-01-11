Абу-Даби, , 13:13 — REGNUM Греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу над представительницей США Софьей Кенин в четвертьфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча, продолжавшаяся 1 час 33 минуты, завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:0.

Саккари девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две ошибки на подаче и три брейка.

В полуфинале Саккари встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Напомним, Кенин является действующей чемпионкой Australian Open.

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