Москва, , 11:39 — REGNUM Российская команда по бобслею и скелетону будет выступать на чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России. Об этом 11 января сообщил генсекретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

«На чемпионат мира в Альтенберг мы отправимся с флагом, на котором будет изображен логотип Федерации бобслея России», — цитирует Пархоменко ТАСС.

Он отметил, что для телевидения российская команда будет обозначаться как BFR (Bobsleigh Federation of Russia). В случае побед российских спортсменов на церемониях награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Чемпионат мира пройдёт в Альтенберге (Германия) с 5 по 14 февраля.

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