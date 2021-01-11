Абу-Даби, 11 января 2021, 11:33 — REGNUM Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной четвертьфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 1 минуту, завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Соболенко четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 12 эйсов, четыре ошибки на подаче и два брейка.
В полуфинале Соболенко встретится с победительницей матча Софья Кенин (США) — Мария Саккари (Греция).