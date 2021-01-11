Дублин, , 11:13 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что за минуту нокаутирует американца Дастина Порье. Об этом 11 января сообщает MMA Junkie.

«Мне нравится Дастин. Он великолепный боец, но он до сих пор намного ниже меня по уровню. Я нокаутирую его за первые 60 секунд», — сказал Макгрегор.

Напомним, бой Макгрегора и Порье состоится 23 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ). Первый их поединок проходил в 2014 году и завершился победой Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде.

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