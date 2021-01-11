Лас-Вегас, США, , 10:35 — REGNUM Президент UFC Дэна Уайт заявил, что постарается уговорить российского бойца Хабиба Нурмагомедова провести ещё один бой. Об этом 11 января сообщает ESPN.

Отмечается, что в ближайшее время Уайт и Нурмагомедов проведут встречу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я не знаю, как пройдет эта встреча, но я буду пытаться изо всех сил, чтобы уговорить его ещё на один бой», — сказал Уайт.

Напомним, в октябре Нурмагомедов заявил о завершении карьеры после боя с американцем Джастином Гэтжи. Российский боец в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. На его счету 29 побед и ни одного поражения в ММА.

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