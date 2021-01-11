Ростов-на-Дону, , 10:24 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» уступил «Мецу» во Франции. Матч десятого тура группового этапа Лиги чемпионов завершился со счётом 26:27 в пользу хозяек площадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Наибольшее число забитых мячей на счету у Анны Вяхиревой — пять. По четыре точных броска в ворота соперниц записали на свой счёт Катарина Крпеж-Шлезак и Юлия Манагарова.

Сегодня, 11 января, подопечные Пера Юханссона отправляются в Норвегию, где 13 января сыграют с «Вайперс» в матче Лиги чемпионов 2020/21.