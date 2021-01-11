Хьюстон, США, , 10:15 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:102.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 27 очков. В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал форвард Кристиан Вуд, записавший в свой актив 23 очка.

«Лейкерс» одержали вторую победу подряд и лидируют в НБА. «Хьюстон» потерпел третье поражение за последние четыре матча.

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