Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» перенесён из-за коронавируса. Об этом 11 января сообщает пресс-служба НБА.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Отмечается, что из-за контакта с заразившимся коронавирусом игроком несколько баскетболистов «Майами» оказались на карантине.

Согласно медицинским протоколам НБА, для участия в матче команда должна заявить не менее восьми баскетболистов, но у «Майами» не набралось необходимого числа игроков.

«Бостон» недосчитался семерых игроков по этой же причине, но при этом смог обеспечить необходимый минимум.

Встреча должна была пройти 11 января, но теперь перенесена на неопределённый срок. Это вторая игра в сезоне, перенесённая из-за коронавируса, после матча «Хьюстон» — «Оклахома», который должен был пройти 23 декабря.