Москва, , 09:43 — REGNUM Российские спортсмены будут выступать на чемпионате мира — 2021 по лыжным видам спорта под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом 11 января сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В случае победы российских спортсменов на церемониях награждения будет исполняться гимн FIS.

Чемпионат мира пройдет в Оберстдорфе (Германия) с 22 февраля по 7 марта. На соревнованиях выступят лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы.

Напомним, до 16 декабря 2022 года российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна страны в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).