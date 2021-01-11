Пермь, , 09:25 — REGNUM В Пермском крае завершился II этап Кубка России по автомобильным гонкам «Ралли Барда 2021». Участниками стал 31 экипаж из разных городов: Ижевска, Кирова, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Соревнования стартовали 8 января. В течение двух дней гонщики преодолели более 87 км трассы. Маршрута был проложен по дорогам общего пользования и в непосредственной близости от них.

Из-за плохих погодных условий пять экипажей не смогли добраться до финиша. При плохой видимости, не рассчитав скорость, автомобили вылетели с трассы.

Титулы сильнейших участники оспаривали в трех категориях, в зависимости от степени подготовленности автомобиля, а также в абсолютном зачете. Лучшим признан экипаж Александра Рогозина и Алексея Курносова, представлявших Ижевск и Смоленск.

В классе 1600Н второе место заняла команда, за которую выступали Дмитрий Сабирзянов из Чернушки и Илья Белоусов из Ижевска.

В категории 1400Н пермяки Владимир Трегубов и Евгений Агалаков завоевали бронзу.

Гонка «Ралли Барда» состоялась уже седьмой раз. Участники считают, что это один из самых лучших и зрелищных этапов Кубка России.