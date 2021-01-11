Пермь, , 09:14 — REGNUM Саночница из Чусового (Пермский край) Татьяна Иванова принесла сборной России две золотых медали чемпионата Европы по санному спорту, который проходит в Сигулде (Латвия), сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Пермячка победила в одиночных соревнованиях со временем 1 минута 23,594 секунды, оставив позади Натали Гайзенбергер (втрое место — Германия). Третье место заняла Виктория Демченко, которая также из Чусового Прикамья.

Помимо этого, Татьяна Иванова одержала победу в составе сборной России в командной эстафете. Вместе с Семеном Павличенко и экипажем Всеволодом Кашкиным и Константином Коршуновым завоёвана золотая медаль.